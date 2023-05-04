Çayırova Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısında belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Çayırova Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan toplantıda Başkan Çiftçi, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Toplantıda gündemde yer alan 6 madde karara bağlandı. Toplantının 5. gündem maddesinde yer alan Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulması kararı meclisten oy birliğiyle geçti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu gündem maddesiyle aslında kısaca şunu söylemem gerekiyor. Afet İşleri Müdürlüğü diye bir birim oluşturacağız inşallah. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları o birimde birleştirip o şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.