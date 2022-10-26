Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 3. Kitap Günleri, hafta içi saat 09.00-20.00, hafta sonu 10.00-20.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. 3.Kitap Günleri’nde İlber Ortaylı, Mete Yarar, Şermin Yaşar, Nurullah Genç, Sıtkı Aslanhan, Serdar Tuncer, Aslı Arslan, Bekir Develi, Nedim Şener, Gri Koç-Gökhan Mütfüoğlu, Said Ercan, İsmail Kılıçarslan katılacak. Yazarlar, 10 gün sürecek Kitap Günlerinde imza ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak.

“Barlar sokağının ivedi bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz”

“Barlar sokağının ivedi bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz”

Çayırova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 3. Kitap Günleri’nde onlarca yayınevi, binlerce eser ve seçkin yazarlar okurlarıyla buluşacak.

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