Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki fırınlarda, şarküterilerde, tatlıcılarda ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesinde Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda, şarküterilerde, tatlıcılarda ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan ayı boyunca ilçe sakinlerinin yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı dükkanlara giden ekipler, buralarda ürün, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

İlk olarak şarküteriye giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihini, fiyat-etiket kontrolünü, satışa sunulduğu vitrin koşullarını ve ruhsat denetimini gerçekleştirdi.

KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Daha sonra tatlı satıcılarında ve fırınlarda denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, buradaki ürünlerde fiyat, gramaj ve hijyen kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, firmalara gerekli uyarılar ve yaptırımlar da uygulanırken, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca, Çayırovalı ilçe sakinlerinin haklarını korumak adına denetimlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda konuyu 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na iletebileceklerini duyurdu.