Çayırova’da hayata geçirilen spor lisesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 21 bin metrekare kapalı alana sahip ve 24 derslikten oluşan spor lisesi, modern mimarisi ve projesiyle Çayırova’ya değer katacak.

Tamamlandığında Çayırova’nın spor ve eğitim altyapısına katkı sunacak ve ülkenin bu alandaki sayılı eğitim kurumlarından biri olacak spor lisesinde çalışmalar sürüyor. Beton seriminin akabinde, kalıp çalışmalarına başlanacak spor lisesinin şantiyesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya spor lisesi kazandırmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. 21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 derslik, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak.

"Hayal ettik, projelendirdik"

Spor lisesinin şantiye alanında gerçekleştirdiği inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Hayal ettik, projelendirdik ve hayata geçiriyoruz. Çayırova’mıza spor lisemizi kazandırıyoruz. Gençlerimizin hayallerini yeşertecek ve ilçemizi spor alanında bir marka şehir haline getirecek spor lisemizde inşaat çalışmaları devam ediyor. Spor lisemizde, gençlerimiz yeteneklerini keşfedecek ve geleceğe en güzel şekliyle kendilerini hazırlayacaklar. Tabii burası bir eğitim kurumu yuvası olmanın yanı sıra, sporla eğitimin buluştuğu bir nokta olacak. Biz Çayırova’mıza büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Spor lisemiz, Çayırova’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapımına hızla devam edilen ve Türkiye’de alanında sayılı liselerden biri olarak inşa edilecek spor lisesi, modern mimarisiyle de dikkat çekiyor. Özenle hazırlanan projede, öğrenciler için her şey düşünüldü. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan spor lisesi, 21 bin metrekare alanda 24 derslikten oluşacak. Okul kampüsünde ayrıca bin 500 kişilik bir kapalı spor salonu, 150 kız öğrenci, 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek yurt ile futbol ve basketbol sahaları da yer alacak. Sadece bölgeden değil tüm ülkeden seçkin öğrenciler için de tercih noktası olacak spor lisesi, ilçenin hem eğitim hem de spor altyapısına büyük katkılar sunacak.