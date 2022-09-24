Çayırova’da 16 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa edilecek 24 derslikli Spor Lisesi’nin ek protokolü imzalandı.

Çayırova’da 16 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa edilecek 24 derslikli Spor Lisesi’nin ek protokolü imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’nin seçim beyannamesinde sözünü verdiği Spor Lisesi gerçek oluyor. Çayırova’da 16 bin 500 metrekare arazi üzerinde inşa edilecek Spor Lisesi’nin ek protokolü Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan projeyi çok yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “24 derslikli, 150 kişilik kız, 150 kişilik erkek pansiyon binası ve 500 kişilik spor salonu bulunan spor kompleksi Türkiye’nin sayılı spor Lisesinden birisidir. Böyle bir eseri ilçesine kazandırmaktan çok mutluyum. İlçemize ve şehrimize dev eser hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.