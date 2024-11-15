Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 11. hafta karşılaşmasında lig lideri Çayırova Belediyesi, Trabzonspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin 11. haftasında zorlu bir deplasmana konuk olacak.

Bu sezon başarılı bir performans gösteren ve aldığı 8 galibiyet 2 mağlubiyetle lig lideri konumunda bulunan Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Trabzonspor’a konuk olacak.

17 Kasım Pazar günü saat 16.45’te oynanacak müsabakaya hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakadan galip ayrılarak liderliğini ve iyi gidişatını sürdürmek istiyor.