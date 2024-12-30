Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbul Ankaspor’a konuk olan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, mücadeleden 58-87 galip ayrılmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesinde devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, İlkan Karaman Sezonu 18. Hafta mücadelesinde İstanbul Ankaspor’a konuk oldu.

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan maça, temsilcimiz Diante Watkins, Ali Efe Barış, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. İlk çeyrekle birlikte maça ağırlığını koyan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, yerli oyuncularından bulduğu sayılarla ikinci periyot öncesinde 11-34’lük avantaj yakaladı. İkinci periyotta da hücumdaki üstün oyununu sürdüren ve tecrübesini sahaya yansıtan Çayırova Belediyesi, ilk yarıyı 29-56 önde kapattı.

MERTHAN’DAN 19 SAYI

Üçüncü çeyrekte Merthan Mutlu, Ali Efe Barış, Koray Çekici ve Jamalle Haggins ile skor bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, final periyoduna 45-75’lik üstünlükle girdi. Son çeyrek de karşılıklı basketlerle geçilince temsilcimiz, ligin 18. hafta karşılaşmasından 58-87 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 19 sayı ile Merthan Mutlu olurken, Ali Efe Barış’ın 14 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı ile Jamalle Haggins’in 14 ve Koray Çekici’nin 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Ligde 18 maçta 11’inci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bir sonraki mücadelesinde ligin güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor’u ağırlayacak.

3 Ocak 2025 günü saat 15.00’da oynanacak mücadele Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Ankaspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İstanbul Ankaspor’u 58-87 mağlup ederek, bir başarıya daha imza attık. Takımımızın mücadelesi ve azmiyle gurur duyuyoruz. Teşekkürler bizim çocuklar” dedi.