Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandıKOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.



Çocuk kulüplerinde düzenlenen törenlerde Çayırovalı minikler, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde Türkan Göktürk Çocuk Kulübü öğrencilerinin hazırladığı programı yerinde takip etti. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra çok sayıda veli de katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Bizler Çayırova Belediyesi olarak, okul öncesinden önce başlamak suretiyle bütün yavrularımızla birlikte önemli bir yol yürüyoruz. Onların milli ve manevi değerlerle donatılması için gayret gösteriyoruz. Biz Cumhuriyetimizi çok önemsiyoruz.

Programda minik Çayırovalıların hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edilirken, etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.