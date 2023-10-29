Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, bugün sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

Üst üste iki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde boy gösteren Çayırova Belediyesi, sekizinci maçında, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak. Bugün saat 14.00’da oynanacak müsabaka öncesi Çayırova Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyetin 100. yıldönümünde oynanacak müsabakayı kazanmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, alacağı galibiyetle iç sahadaki ilk zaferini almak istiyor. Baş antrenör Fatih Emre Gezer’in öncülüğünde bütün bir hafta boyunca hazırlanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nda sakatlığı bulunan Enes Bayraktar dışında eksik bulunmuyor. Yeni transferler tecrübeli oyuncu İlkan Karaman ve genç yetenek Eray Büyükcangaz’la kadrosunu güçlendiren Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.