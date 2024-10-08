Çayırova Belediyesi’nin 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 2 milyar 295 milyon TL olarak belirlendi.

Çayırova Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2025 mali yılı gelir ve gider bütçesi de oylandı. Buna göre Çayırova Belediyesi’nin 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 2 milyar 295 milyon TL olarak kabul edildi.