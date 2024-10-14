Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, ligin altıncı haftasında karşı karşıya geldiği PizzaBulls CO Basketbol’u 81-64 mağlup etti. Ligde altıncı maçında 5. galibiyetini alan Çayırova, üst üste dördüncü maçından da zaferle ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti. Ligin 6. hafta karşılaşmasında PizzaBulls CO Basketbol’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, maçı 81-64 kazandı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye Diante Watkins, Mert Ulutaş, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Jamari Traylor beşiyle başlayan ekibimiz, ilk çeyrekte hücumda üstün bir performans ortaya koydu ve periyodu 22-13 önde kapattı. İkinci periyotta da skordaki üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, ilk yarı sonunda 36-30’luk skorla soyunma odasına önde gitti.

3. periyotta Diante Watkins, Mert Ulutaş ve Koray Çekici’yle basket bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 14 sayılık farkla 68-54 önde girdi. Son periyotta da hücumdan istediği basketleri çıkaran ve savunma temposundan da bir an olsun ödün vermeyen Çayırova maçı 81-64 kazanarak, üst üste dördüncü ligdeki 5. galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 30 sayı 9 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla Koray Çekici olurken, Diante Watkins’in 22 sayı 5 ribaunt 6 asist ve Mert Ulutaş’ın 11 sayı 2 ribauntluk performansı galibiyette önemli rol oynadı.

"Bizim çocukları kutluyorum"

6 maçta aldığı, 5 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, ligin 7. haftasında 20 Ekim Pazar günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak. Galibiyet hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “PizzaBulls Cedi Osman Basketbol takımını evimizde 81-64 yenerek galibiyet serisini sürdüren bizim çocukları kutluyorum” dedi.