Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-16 futbol takımı adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırırken, ÇESK halk oyunları ekibi ise Okul Sporları Kocaeli 2’ncisi oldu.

Basketbol ve futbol başta olmak üzere birçok branşta madalya ve başarı rekorları kırarak sporda altın çağını yaşayan ÇESK kulübünde U-16 futbol takımı Kocaeli play off eleme turunda Körfez Belediye Hereke Yıldız Spor’u 3-1 yenerek, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. ÇESK futbol takımı şampiyona serüvenine U-16 Ligi K grubunda başladı. Grupta oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puanla namağlup şampiyon olan yeşil beyazlılar, grup aşamasında 61 gol atarken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Bir sonraki aşamada U-16 play off A grubunda 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Çayırova temsilcisi grupta 7 puanlı 3 takım olduğu için 2 eleme turu maçına daha çıktı. İlk play off turunda İzmit Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden ÇESK U-16 takımı final maçında da Körfez Belediye Hereke Yıldızspor’u 3-1’lik skorla yenerek adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı.

2021 yılında kurularak sportif faaliyetlerine başlayan halk oyunları ekibi Okul Sporları Kocaeli Şampiyonası’nda altyapı ekibiyle il 2’ncisi si oldu. 12 yaş grubundaki altyapı öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip bu sonuçla halk oyunları branşının üçüncü önemli başarısına imza attı. 2021 yılında Kocaeli İl Şampiyonası’nda 1. olan ÇESK halk oyunları ekibinin 2022 yılında Kocaeli İl Şampiyonası 2’nciliği bulunuyor.