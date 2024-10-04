Türkiye Basketbol Ligi’nin 4. haftasında Çayırova Belediyesi, OGM Ormanspor’u ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezonda da zirve hedefi için ter döküyor. Bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 4. hafta karşılaşmasında OGM Ormanspor’u ağırlayacak. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde hafta boyunca zorlu müsabakaya hazırlanan Kocaeli ekibi, rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Çayırova Belediyesi’nde, OGM Ormanspor maçı öncesinde herhangi bir cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. Ligde ilk 3 maçında aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak iyi gidişini sürdürmek istiyor.

Çayırova Kapalı spor Salonu’nda yarın saat 18.45’te oynanacak Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor maçını, Yücel Çilingir, Furkan Keseratar ve Hakkı Ünver hakem üçlüsü yönetecek.