Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’u 88-92 mağlup ederek, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Zorlu Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ile karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, mücadeleden 88-92 galip ayrıldı ve maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yükseldi. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde Diante Watkins, Ali Efe Barış, Merthan Mutlu, Jamari Traylor ve Oğuz Savaş ilk 5 ile başladı. Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğinde her iki takım da karşılıklı basketler buldu ve ikinci periyoda 18-17’lik Konya BBS’nin üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte, hücumdaki ritmini yükselten Çayırova Belediyesi, savunmada istediği tempoyu yakalayamayınca devreye 48-41 geride girdi.

Üçüncü periyotta Diante Watkins ve Koray Çekici’nin hücumdaki güzel performansıyla maça ağırlığını koyan Çayırova, aradaki farkı eritse de son periyot öncesinde 68-67 gerideydi. Son çeyrek başında bulduğu üçlük basketle 68-70 öne geçen Çayırova Belediyesi, bir daha üstünlüğü elden bırakmadı ve maçı 88-92 kazanmayı başardı.

Maçın Çayırova Belediyesi adına en skorer oyuncusu 24 sayı 6 ribaunt ve 11 asistle Diante Watkins olurken, Koray Çekici’nin 19 sayı 4 ribaunt ve 2 asisti, Mehmet Oğuzhan Kızıl’ın 14 sayı 5 ribaundu ve Jamari Traylor’un 13 sayı 5 ribaunt ile 3 asisti galibiyette büyük rol oynadı.