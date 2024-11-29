Türkiye Basketbol Ligi’nin 13. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a konuk olacak.

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadeleye devam eden Çayırova Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde aldığı 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ve bir maç eksiği ile 5. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla 4. sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a karşı galibiyet arayacak. Yeni bir galibiyet serisi başlatma amacında olan Çayırova, baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlandı. Çayırova Belediyesi’nde sakatlığı bulunan Mert Çevik zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’de canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabakayı, Göksün Öz, Cemil Uygül ve Sait Naim Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi, zorlu maçı kazanarak, ligdeki iyi gidişatını devam ettirip ve zirve yürüyüşünü kaldığı yerden sürdürmek istiyor.