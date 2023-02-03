Çayırova Belediyesi, olumsuz hava şartları ve kar yağışına karşı tüm önlemlerini aldı.

Çayırova Belediyesi, olumsuz hava şartları ve kar yağışına karşı tüm önlemlerini aldı.

Çayırova Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olacak, çalışmalarını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapacak. 3 vardiya olarak 83 kişiyle görev yapacak karla mücadele ekibi; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, traktör, 6 kamyonet, 2 kamyon, 2 greyder, 2 arazi aracı ve 3 binek araçla muhtemel kar yağışında teyakkuz halinde olacak.