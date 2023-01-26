Çayırova Belediyesi Karate Takımı, İller Arası Karate Ligi finallerinde 24 kupa ve 25 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi Karate Takımı, İller Arası Karate Ligi finallerinde 24 kupa ve 25 madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İller Arası Karate Ligi final müsabakaları, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapıldı. Çayırova Belediyesi Karate Takımı, 30 sporcu ile finallerde Çayırova’yı temsil etti. Turnuvada Çayırova temsilcisi 24 kupa ve 25 madalya kazandı. Sporcular bireyselde 6 kez kürsünün zirvesine çıkıp 6 altın madalya kazanırken, ayrıca 7 gümüş madalya ve 12 bronz madalya kazandı.