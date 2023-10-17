Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u sahasında konuk edecek.

İki yılda kazandığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazanan Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile karşı karşıya gelecek. Baş antrenör Fatih Emre Gezer öncülüğünde, 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Çayırova Kapalı Salonu’nda 18 Ekim Çarşamba günü saat 16.30’da oynanacak müsabakaya yoğun ilginin olması bekleniyor. Bununla beraber Çayırova Belediyesi-Kağıtspor maçı Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.