Çayırova Belediyesi 13. hafta müsabakasında Bursa deplasmanında Geçit Spor ile karşılaştı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı maçta Çayırova temsilcisi sahadan galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Çayırova Belediyesi ilk periyodu 26-21, ikinci periyodu 59-45’lik skorla önde tamamladı. 3. periyodda oyununu sürdüren deplasman ekibi farkı 18’e kadar yükselterek final periyoduna 93-75 önde girdi. Müsabaka, Çayırova Belediyesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi C grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Geçit Spor’u 108-99 mağlup etti.

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