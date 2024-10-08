Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin beşinci hafta karşılaşmasında, yarın (9 Ekim Çarşamba) Gaziantep Basketbol’a konuk olacak.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl yükseldiği Türkiye Basketbol Ligi’ndeki macerasına bu yıl da devam eden ve ilk dört maç sonunda 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, ligin beşinci haftasında Gazitantep Basketbol’a konuk olacak. Geçtiğimiz Cumartesi günü OGM Ormanspor’u mağlup eden ve üst üste ikinci maçında ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak üçte üç yapma hedefinde. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaya başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde hazırlanan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, zorlu maçı kazanarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor.

HEDEF DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

9 Ekim Çarşamba günü saat 16.45’te oynanacak Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasını İsmail Binbir, Uğur Yüksel ve Barış Burak Durmuş hakem üçlüsü yönetecek. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı kazanmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, beşinci maçından dördüncü galibiyetini alarak iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bir sonraki iç saha müsabakasını 13 Ekim Pazar günü saat 18.30’da Pizzabulls Cedi Osman Basketbol’a karşı oynayacak.