Türkiye Basketbol Ligi 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel ile karşılaşan Çayırova Belediyesi, rakibini 61-84 mağlup etti.

Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel’le oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Başantrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Diante Watkins, Hamit Sezaver, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk 5 ile başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyrekte savunmada ve hücumda üstün bir performans sergiledi ve birinci periyodu 11-23 önde kapattı. İkinci çeyrekle birlikte hücumdaki başarılı performansını sürdüren Çayırova Belediyesi, soyunma odasında 29-46 önde girdi. İlk iki çeyrekteki hücum performansını üçüncü çeyrekte sergileyemese de skordaki avantajını korumayı sürdüren Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 52-62 önde girdi. Son periyotta rakibine sadece 9 sayı imkanı veren temsilcimiz, hücumdaki üstünlüğünü de yeniden yakalayınca mücadeleden 61-84 galip ayrılmayı başardı.

En skorer isim Ali Efe

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 17 sayıyla Ali Efe Barış olurken, Jamari Traylor’un 14 sayı, 8 ribaunt, 6 blok, Eray Aydoğan’ın 14 sayısı, Oğuzhan Kızıl’ın 11 sayısı ve Diante Watkins’in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Çayırova Belediyesi, aldığı bu galibiyetle birlikte ligde maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Alınan deplasman zaferi sonrası açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Fenerbahçe Koleji’ni mağlup eden basketbol takımımızı kutluyorum. Mücadeleniz, azminiz ve başarınız daim olsun. Başarılarınız bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.