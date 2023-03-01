Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, deprem sebebiyle Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’ndan çekilme aşmasına gelen rakibi Doğa Koleji Gaziantep Basketbol’a sezon sonuna kadar sahasını açtı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, deprem sebebiyle Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’ndan çekilme aşmasına gelen rakibi Doğa Koleji Gaziantep Basketbol’a sezon sonuna kadar sahasını açtı.

Deprem felaketinin ardından Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’nda mücadele eden Doğa Koleji Gaziantep Basketbol Spor Kulübü ligden çekilme aşamasına geldi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yetkilileri, Doğa Koleji Gaziantep Basketbol Spor Kulübü ile temasa geçerek, sezona Çayırova’da devam etmeleri yönünde davette bulundu. Davet üzerine Çayırova’ya gelen ve sene sonuna kadar maçlarına burada devam edecek. Gaziantep ekibinin ulaşım ve diğer imkanları da sağlanacak.

"Bizi spora tekrardan döndürdüler"

Doğa Koleji Gaziantep Basketbol’un kaptanı Baran Erişik, "Burada olmak bizim için gerçekten çok önemli, bizim için çok fazla duygu içeriyor. Bizim burada olmamızı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar, hiçbir eksik yok. Gerçekten çok mutlu şekilde ilerliyoruz. Bizi spora tekrardan döndürdüler" dedi.

"Bizlere tesislerini açtıkları için teşekkür ediyoruz"

Çayırova’da çalışmalarına başlayan Doğa Koleji Gaziantep Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ali Yıldırım, "Öncelikle Çayırova Belediyesi’ne bizlere tesislerini açtıkları için teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteklerinden dolayı özellikle Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye ve emeği geçen diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.