Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun yedinci haftasında, Çayırova Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak.

Çayırova Belediyesi, potada Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’na iyi bir başlangıç yapan ve üst üste 4 olmak üzere, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, 20 Ekim Pazar günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak. Baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde tüm hafta boyunca zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, maçı kazanarak güzel gidişatını sürdürmek istiyor. Çayırova Belediyesi’nin rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor, bu sezon iki galibiyet ve dört mağlubiyetle ligde 15. sırada. Çayırova Belediyesi ise yeni haftaya ligde 2. sırada giriyor. Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun yedinci hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor ile Çayırova Belediyesi’nin karşı karşıya geleceği müsabaka, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda 20 Ekim Pazar günü saat 18.00’da oynanacak. Çayırova Belediyesi, bu maçı da kazanarak, ligdeki yedinci maçında altıncı galibiyetini alarak yoluna doludizgin devam etmek amacında.