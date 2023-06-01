Çayırova Belediyesi, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Final mücadelesinde rakibi Kapaklıspor’u, son saniyede bulduğu basketle 85-84 mağlup etti ve 1. Lig’e şampiyon olarak yükseldi.

Geçtiğimiz yıl mücadele ettiği 3. Lig’den şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Çayırova Belediyesi, 2. Lig final karşılaşmasında Kapaklıspor’u yenerek, bu yılı da şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Efendileri’ni mağlup ederek, 1. Lig’e yükselmeyi garantileyen Çayırova Belediyesi, dün Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kapaklıspor’la şampiyonluk mücadelesi verdi.

Çayırova temsilcilisi ilk periyodu 20-15, maçın ilk devresini de 43-36 geride tamamladı. Kıran kırana geçen mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Son 6 saniyede hücum eden Çayırova Belediyesi, Kutay Akpulat’la basketi bulmayı başardı ve maçı 85-84 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Şampiyonluk mücadelesinde takımı yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda da kaptan Serhat Uğur ile birlikte kupayı kaldırdı. Kupa töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Şampiyonuz. 2 yılda 2 kupa getirdik Çayırova’mıza. Basketbol takımımızı 2 yıl önce kurduk ve her iki senede de şampiyonluk kazandık. Şampiyonluk kazanarak 3. Lig’den 2. Lig’e çıktık ve bu sene de 2. Lig’den 1. Lig’e hamdolsun şampiyon olarak çıktık. Biz dedik ki Çayırova’mızı spor kenti yapacağız. İsteyen her bir kardeşimize spor yapma imkanını sunuyoruz. Çayırova’mızı hamdolsun spor kenti yaptık. Şimdi ikinci spor salonu inşaatına başladık. Gençlerimizin hem fiziksel, hem de zihinsel gelişimlerini tamamlamaları için gayret ediyoruz. Çayırova’mızı spor kenti yaptık, durmak yok yola devam" dedi.