İlçede yapılan proje ve çalışmaları vatandaşlara anlatan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şehrimiz büyüyor, gelecekte 350-400 bin nüfusumuz olacak ve bu nüfus artışının sorun oluşturmaması adına çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle projeleri gezmeyi sürdürüyor. Düzenli aralıklarla vatandaşlarla buluşan Başkan Çiftçi, tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri ilçe sakinlerine anlatıyor. Eğitimden, kültür sanata, spordan sağlığa, çevreden ulaşıma, altyapıdan üstyapıya Çayırova’nın 9 mahallesinde hayata geçen projeleri anlatan Başkan Çiftçi, "4,5 senelik süre zarfında ilçemize değer katacak projeler yapmak amacındaydık ve bu düşünceyle yol yürüdük. Çayırova denildiğinde akla her türlü imkanın bulunduğu, kültürü, sanatı ve sporuyla gelişmiş şehir gelmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz büyüyor, gelecekte 350-400 bin nüfusumuz olacak ve bu nüfus artışının sorun oluşturmaması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Çayırova’da yaşayan herkesin sorumluluğunu omuzlarımıza almış durumdayız ve ilçemiz için cansiperane çalışıyoruz" dedi.