Çayırova Kitap Günleri’nin 5’incisi 18-24 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlik bir hafta boyunca sürecek. Çayırova 5. Kitap Günleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kitap Günleri kapsamında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da Sıtkı Aslanhan, 19 Kasım Salı günü saat 19.00’da Hatice Kübra Tongar, 20 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Bekir Develi, 21 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 22 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Alişan Kapaklıkaya, 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da Hayati İnanç ve 24 Kasım Pazar günü saat 15.00’da Nurullah Genç, sevenleriyle bir araya gelecek.

Çayırova 5. Kitap Günleri’nin açılış programı ise 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek.