KÖY-DES yatırım çalışmaları çerçevesinde Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Çilligöl köyü Arıtaş Mezrası içme suyu isale hattı ve depo yapım işi başladı.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen 2023 yılı KÖY-DES yatırım programı dahilinde start verilen projelerden biri olan Çilligöl köyü Arıtaş Mezrası içme suyu isale hattı ve depo yapım işini yerinde inceledi.

2023 yılı içerisinde Çayırlı’nın köylerine yapılacak olan içme suyu isale hattı, depo yapımı, drenaj çalışması, açık sulama kanalı yapılması, basınçlı sulama sistemi kurulma işi, kanalizasyon ve foseptik yapım işi, menfez yapım işi, stabilize yol yapım işi ve kilit parke işleri gibi bir çok yatırımın mevsim şartlarının elvermeye başlaması ile startının verildiğini belirten Kaymakam Gülderen, “Geçmiş dönemde olduğu gibi köylerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının artırılması için bu yıl ve gelecek yıllarda yatırımlar devam edecek” dedi.

Çalışma sahasındaki çalışanlarla muhabbet eden Kaymakam Gülderen çalışanlara kolaylıklar diledi. İncelemelere esnasında, Kaymakam Ahmet Gülderen’e İl Özel İdare Mühendisi Eyüp Akan’da eşlik etti.