Erzincan’ın Çayırlı ilçesi sosyo-ekonomik gelişmişlikte yükseliyor.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesi sosyo-ekonomik gelişmişlikte yükseliyor.

Çayırlı, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2022 (SEGE) raporu ilçe sıralamasına göre 95 ilçeyi geride bırakarak 674. sıraya yükseldi. En son 2017 SEGE raporu ilçe sıralamasında 973 ilçe arasından 769. sırada yer alan Çayırlı, 56 değişkenli nihai veri seti kullanılarak yapılan araştırmada 95 ilçe birden yükseldi ve 674. sıraya yerleşti.

Eğitimden sağlığa, tarımdan belediye hizmetlerine, hane geliri artışlarından kişisel harcama kalemleri artışlarına kadar birçok değişkenin kullanıldığı araştırmada Çayırlı ilçesinin refahının arttığı ve daha yaşanılabilir bir ilçe statüsüne yükseldiği teyit edildi. Çayırlı’ya son yıllarda kazandırılan öğretmenevinden KYK yurt binasına, Turnaçayırı barajından doğalgaz tesis imalatlarına, eğitim kurumlarından sağlık ve güvenlik kurumlarına varıncaya kadar birçok kamu ve özel sektör yatırımları da bu gelişmede etkili oldu.