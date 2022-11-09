İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy Mahallesi Merkez Küme Evler mevkiine 14 metre uzunluğunda merdiven kazandırılacak.

İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy Mahallesi Merkez Küme Evler mevkiine 14 metre uzunluğunda merdiven kazandırılacak.

Kentin farklı noktalarında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak üzere merdiven yapım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi Merkez Küme Evler mevkiine de yeni bir merdiven kazandıracak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 14 metre uzunluk ve 1,5 metre genişliğe sahip yeni merdiven ile Çayırköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ulaşımını çok daha kolay hale getirecek.