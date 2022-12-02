Ankara Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı, Çayırhan Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışı, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çeşitli bürokratlar ve vatandaşların katılımıyla dün gerçekleştirildi.

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