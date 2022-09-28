Trabzon’un Sürmene ilçesinde hareket halindeki çayır yüklü kamyonetin üzerinden yola düşen genç ağır yaralandı.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde hareket halindeki çayır yüklü kamyonetin üzerinden yola düşen genç ağır yaralandı.

Kaza Sürmene-Oylum karayolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 7750 plakalı çayır yüklü kamyonun üzerinde bulunan Onurhan Zehir (24) karayolu üzerindeki gabari kontrol paneline takılıp dengesini kaybederek kamyonetin üzerinden yola düştü. Ağır yaralanan genç 112 ekipleri tarafından önce Araklı Devlet Hastanesi’ne daha sonra Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.