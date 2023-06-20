Elazığspor Kulüp Başkanı Serkan Çayır, takımı hedefe götüreceğini düşündükleri teknik direktörü bu hafta açıklayacaklarını söyledi.

TFF 3. Ligde yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor’da, gündemin öncelikli maddesi teknik direktör. Gündeminde olan ve takımı hedefe götüreceği düşünülen isimlerle görüşmelerini sıklaştıran bordo-beyazlı ekibin, yeni teknik direktörünü bu hafta açıklaması bekleniyor. Görüşmelerde gelinen son süreç hakkında açıklamalar yapan kulüp başkanı Serkan Çayır, ’’Yeni bir oluşum ve heyecanla artık hak ettiğimiz liglere dönme zamanı gelmiştir. Ben her zaman söylüyorum Elazığspor’un hak ettiği yerler buralar değil. Öncelikle 2. Lige, ardından 1. Lige oradan da Süper Lige çıkmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve bizi hedefe götüreceğini düşündüğümüz isimlerle görüşme halindeyiz. Bu hafta hocamızı belirleyeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Daha sonrasında yeni sezon planlamamızı yapacağız ve transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Taraftarlarımız heyecanlı biliyoruz. Takımımızı en iyi yerlerle getirmenin mücadelesi içindeyiz’’ dedi.