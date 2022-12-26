Erzurum’da bir çayevinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında kavga çıktı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da bir çayevinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında kavga çıktı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yakutiye ilçesindeki bir çayevinde gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi belirlenemeyen bir kişi, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Çıkan kavga sırasında yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme başlattı.