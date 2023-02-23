Erzincan’ın Tercan ilçesinde çayevi işletmecisi bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışladı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde çayevi işletmecisi bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışladı.

Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan depremler sonrasında Tuğrul Özelgül ’ün işlettiği bir çayevi bir günlük hasılatını deprem bölgesine bağışlama kararı aldı. Çayevine koyduğu yardım kampanya kutusuna astığı yazı ile işyeri sahibi Tuğrul Özelgül müşterilerinden de tam not aldı. Gün boyu elde edilen 2 bin 940 lirayı AFAD’ın hesap numaralarına aktaracağını anlatan Özelgül, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bizlerde deprem bölgesinde ki kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devlet millet el ele yaralarımızı hep beraber saracağız. Bizde Tercan Huzur Çay Evi olarak bu zor günler de iş yerimizin bir günlük gelirini depremzedelere bağışladık. Deprem de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz. Rabbim ülkemize devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimiz üzüntülüyüz. Deprem bölgesine bir nebze de olsun katkımız olsun istedik. Bir günlük hasılatı bağışlama kararı aldık. İşyerimize böyle bir yazı astık. Müşterilerimiz de ilgi gösterdiler. Kazandığımız 2 bin 940 lirayı AFAD belirttiği hesaba aktaracağız" dedi.