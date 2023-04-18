Rize’nin Çayeli ilçesinde 15 yıldır yapılan iftar programı bu yılda tekrardan yoğun bir katılım ile yapıldı.

Rizeli iş adamının destekleriyle yaklaşık 15 yıldır yapılan ve artık geleneksel hale gelen iftar programı bu yılda Çayeli İlçesi meydanında gerçekleştirildi. Meydanda bulunan Camii’nin önüne masa ve sandalyeler kuruldu. Meydana gelen vatandaşlar yemeklerini aldıktan sonra masaların başına geçerek iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla beraber vatandaşlar oruçlarını açtı. İftar programına vatandaşlardan yoğun katılım gösterdi.

Çayeli’de iftar yemeğini geleneksel hale geldiğini ifade eden Rizeli iş adamı İlhami Yazıcı, “Yaklaşık olarak 15 yıldır Rize Çayelili hemşerilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ayrı bir mutluluk var. Hem Ramazan-ı Şerif’te hem de Kadir Gecesi’nde Çayeli’nde böyle güzel bir ortamda, güzel bir havada, mübarek bir ayda, hemşerilerimizle iftar yapmanın son derece mutluluğunun içindeyiz. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar böyle güzel ortamlarda, birlikte iftar açıp, sahur yapmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.