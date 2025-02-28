Çayeli Bakır İşletmeleri ve Çayeli Kadın Kooperatifi, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci konularında farkındalık sağlamak amacıyla bir seminer düzenledi. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uzmanlar sağlıklı beslenme önerileri ve bilinçli yaşam alışkanlıkları üzerine değerli bilgiler paylaştı.

Çayeli Bakır İşletmeleri ve Çayeli Kadın Kooperatifi, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci konularında farkındalık sağlamak amacıyla bir seminer düzenledi. Etkinlik, bölge halkının yoğun katılımıyla Çayeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Seminerde diyetisyen Elif Önçırak, Ramazan ayı boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Sahur ve iftar öğünlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda katılımcılara pratik bilgiler sunan Önçırak, sağlıklı beslenmenin sürdürülebilir bir yaşam kalitesine katkı sağladığını vurguladı.

Psikolog ve Aile Danışmanı Kübra Marangoz ise çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmanın önemini ele aldı. Çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimseme noktasında ailelerin rolüne değinen Marangoz, ebeveynlere sağlıklı bireyler yetiştirmeleri için rehber niteliğinde önerilerde bulundu.

Seminer, katılımcılara uzmanlara birebir soru sorma fırsatı sunarak sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sağladı.