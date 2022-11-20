Ard arda ataklara çıkan Çaydeğirmeni Belediyespor 59 ve 62. 80 ve 84. Dakikada İbrahim Koçaklı golleriyle oyuna üstünlük sağlayarak galibiyeti getirdi.

Zonguldak Aytunç Topaloğlu Süper amatör lig maçında ilk yarının son maçında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Ereğli Yenimahalle karşı karşıya geldi.

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