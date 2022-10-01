Samsun’da 2 çocuk babası olan 78 yaşındaki Zeki Yılmaz, 32 yıldır geçimini çaydanlık tamirinden sağlıyor.

Samsun’da 2 çocuk babası olan 78 yaşındaki Zeki Yılmaz, 32 yıldır geçimini çaydanlık tamirinden sağlıyor.

Çaydanlık tamiri mesleğinin Samsun’daki son temsilcilerinden biri olan Zeki Yılmaz, emekli olmasına rağmen mesleğini icra etmeye çalışıyor. Yılmaz, bu işten hem evinin geçimini sağladığını hem de 2 çocuk okuttuğunu, birinin öğretmen, diğerinin de elektrik mühendisi olduğunu söyledi. Günde en az 5 tane çaydanlık tamiri yaptığını belirten Zeki Yılmaz, uzun yıllardır yanında çırak yetişmediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

“Yanımda çırak yetiştiremiyorum, herkes masa başı şekilde çalışmaya alışmış”

Çırak bulamamaktan yakınan Yılmaz, “32 senedir bu çaydanlık dükkanı sayesinde geçiniyorum. 2 çocuğumu buradan kazandıklarımla büyütüp okumalarını sağladım. Erkek çocuğum elektrik mühendisi, kızım da öğretmen oldu. Her şeyimi burası sayesinde karşılıyorum 32 senedir. Çaydanlıkların bakımını yeni ürünmüş gibi güzel şekilde tamir edip, neredeyse sıfır haline getiriyoruz. Krom kaplamalarla çalışıyorum ve silindiği zaman bile çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Yanımda çırak yetiştiremiyorum, herkes masa başı şekilde çalışmaya alışmış. Çok uzun yıllardır hiçbir çırak yanıma dahi gelmedi, her şeyi kendim yapıyorum. Benim gibi bu kadar uzun senedir düzgün şekilde bu çaydanlık tamiri mesleğini yapan olmadığı için, herkes memnuniyetle bana geliyor. Günde en az 5 tane çaydanlık tamiri yapıyorum. Genel tamir fiyatları 40-50 TL arasında oluyor” dedi.

“Bu işi ondan daha iyi yapanını görmedim”

Uzun yıllardır çaydanlık tamirini Zeki ustaya yaptıran müşteri Muzaffer Öztürk, “Samsun’a çeliği getiren Zeki kardeşimizdir. Çok güzel çelikler yapar. Ben çaydanlıklarımı hep Zeki’ye getiririm çünkü yaptığı iş çok sağlamdır. Samsun’da böyle yerler var ama en sağlam işi Zeki usta yapar. 30 seneden beri Zeki kardeşimle dostluğumuz vardır. Bu işi ondan daha iyi birisinin yaptığını görmedim. Zeki ustaya iş yaptıran bir daha başka yere iş yaptırmıyor. Çünkü işi hem temiz hem de uygun yapıyor” ifadelerini kullandı.