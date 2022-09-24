Goller: 45 dk. Süleyman Köse ve 90+3 dk. Ramazan Aksoy (Çaycumaspor)

Gaziosmanpaşa’da öğrencilerin sağlığı için kantinler denetlendi

Gaziosmanpaşa’da öğrencilerin sağlığı için kantinler denetlendi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.

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