Temsilcimiz Çaycumaspor Masterler takımı Alagöz Masterler Iğdır spor ile şampiyonluk mücadelesi vermek üzere Sinop’a hareket etti.

Temsilcimiz Çaycumaspor Masterler takımı Alagöz Masterler Iğdır spor ile şampiyonluk mücadelesi vermek üzere Sinop’a hareket etti.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu ligindeki Çaycumaspor Masterler 2021-2022 sezonunda federasyon kupasını alarak şimdi de hedefini süper kupa final karşılaşmasını oynama hakkını kazandı. Çaycumaspor Masterler takımı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Sinop Gerze şehir stadında Türkiye Şampiyonu Alagöz Holding Masterler Iğdırspor ile süper kupa finali için karşı karşıya gelecek.