Aytunç Topaloğlu sezonu Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ikinci haftasında Çaycumaspor kendi sahasında Kdz. Ereğli Çiğdemlispor’u konut etti. Karşılaşma Çaycumaspor’un 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Aytunç Topaloğlu sezonu Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ikinci haftasında Çaycumaspor kendi sahasında Kdz. Ereğli Çiğdemlispor’u konut etti. Karşılaşma Çaycumaspor’un 2-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Çaycumaspor ve Kdz. Ereğli Çiğdemlispor takımın oyuncuları ile maçın hakemleri ellerine aldıkları ’Kadına El Kalkmaz’ pankartı ile sahaya çıktı. Karşılaşma yoğun yağmur altında sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Çaycumaspor’un galibiyeti ile tamamlandı. Böylelikle Çaycumaspor Karadeniz Ereğli Çiğdemlispor takımını 2-0 yendi.

Stat: Çaycuma Çim Saha

Hakemler: Eren Gökmen, Yasin Başkaya, Eray Recep Kartal

Çaycumaspor: Aykut Demirdelen, Yaşar Taşkın, Hasan Tungun, Tarık İnaç, Yusuf Kanağı, Oğuz Kurt, Can Kaplan, Recep Doğan, Süleyman Köse, Ramazan Aksoy, Ömer Gürer

Teknik Direktör : Cüneyt Karakuş, İsmail Ekmekçi, Sercan Bilgin

Kdz. Ereğli Çiğdemlispor: Uğur Karabulut, Berk Civan, Dursun Bakır, Kubilay Topçu, Talha Aydın, Savaş Günbay, Ferhat Adıgüzel, Mücahit Turgut, Gökdeniz Aktaş, Hayri Arı, Ümit Yılmazer

Teknik Direktör : Fikri Kayacan, İlker Bozkurt, Emrah Aslan

Goller: Dk 19 - Süleyman Köse (Çaycumaspor), Dk 42 - Recep Doğan (Çaycumaspor)