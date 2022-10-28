Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Amatör Süper Lig’ de oynayan Çaycumaspor’un Başkanı Enes Eser, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya sert tepki gösterdi. Başkan Eser, iddiasına göre "Bülent Kantarcı’ya gidip ’Çaycumaspor’a sahip çıkalım dediğimde’, ’Sahip çıkmayalım ne olacak?” diyen zihniyetteysen seni de kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Amatör Süper Lig’ de oynayan Çaycumaspor’un Başkanı Enes Eser, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya sert tepki gösterdi. Başkan Eser, iddiasına göre "Bülent Kantarcı’ya gidip ’Çaycumaspor’a sahip çıkalım dediğimde’, ’Sahip çıkmayalım ne olacak?” diyen zihniyetteysen seni de kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Çaycumaspor’a bu zamana kadar Çaycuma Belediyesi’nden 1 TL bile gelmediğini öne süren Başkan Eser, "Hadi beni istifaya da zorlasın, göreyim bakalım" diye tepkisini sürdürdü. Başkan Eser, “Kimsenin şampiyon olmamıza engel olmasını müsaade etmeyeceğim. Kazanmak da kaybetmek de yenilmek de var. Önemli olan işin sonuna bakalım. Hiç zannetmesinler ne oyuncudan ne de hocamızdan bize giremezler, birlik beraberliğimizi bozamazlar. Oyuncularımız her sabah kahvaltı, öğle, akşam yemeği yiyor. Günlük 3 bin TL gidiyor Enes Eser’in cebinden. Neredesiniz bu takım sizin değil mi? Bana Bartınlı diyorsunuz destek olmuyorsunuz. Bu takım sizin değil mi? İsteseydim ELFF Finans Çaycuma yapardım. Reklam isteseydim bunu yapardım, yapabiliyordum da. Başkandan onay almıştım. Çıksın söylesin. Sırf Çaycumalıların diye ELFF Finans Çaycuma yapmadım. Benim böyle bir reklama ihtiyacım yok. Bende böyle bir delikanlıyım. Söz veriyorum bu çocukları da sonuna kadar tutacağım. Takım şampiyonluğa gidiyor, nerede şehrin Belediye Başkanı? 3’de 3 hangi sezon başladınız. Geriye dönüp bakın bakalım. Hepiniz takım mağlup olsun diye beklediniz. Nerede benim başkanım? Maça davet ettik, neden gelmedi? Gücü mü yok? Ondan istemiyoruz biz parayı. Kendi şahsından istemiyoruz. Biz zatî söylüyorum. Kavgamı da sonuna kadar edeceğim. Hadi beni istifaya da zorlasın, göreyim bakalım. Herkesten çok ben sahip çıktım takıma, her şeyimi koydum. Başkan bana dedi ki, ’Senin çorapla top almaya şeyin yetmez, o kadar büyük değil’ dedi. Çorabı, topu bile yoktu bu takımın. Oyuncuya parasını verdim, 10 top aldım. Oyuncuyla bağımı güçlendirmem gerekiyordu. Halı döşettim tesise, benim mi vermem gerekiyordu. 100 bin TL tadilat için, 50 bin TL’ye ranzaları g etirttim. Neredeydi beni eleştiren insanlar. Ben cebimden karşıladım hepsini.

Geçen hafta belediyeye gittim. Başkan Bülent Kantarcı bana ’Bu bütçeyi siz karşılayacaktınız’ dedi. Evet bu zamana kadar 1 milyon 900 TL’yi karşıladım. Ben senden onun için istemiyorum, çocuklara bir söz verdim, sözümüz yerde kalmasın dedim. Baktım ki tavrı farklıydı, bu duruma arkadaşlarda şahit. Tavrımı koyup oradan çıktım. Kimin sahip çıkması lazım? Bu takıma kimin sahip çıkması gerekiyor" dedi.