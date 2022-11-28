Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, BAKKA, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ‘Vocathlon’ isimli ‘Genç girişimciler, yeni fikirler’ mesleki maratonuna katıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, BAKKA, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen ‘Vocathlon’ isimli ‘Genç girişimciler, yeni fikirler’ mesleki maratonuna katıldı.

Mesleki Teknik Liseleri arasında yapılan proje başvurularından sunduğu projeyle il genelinde üçüncü, Çaycuma’dan tek okul olarak finallerde Zonguldak’ı ve Çaycuma’yı temsil etmek üzere öğrenciler Kastamonu’ ya gitti. Maraton çerçevesinde öğrenciler proje olarak ‘Çipte Mutluluk’ adı verdikleri sokak hayvanlarına entegre edilecek GPS özellikli bir çip edinecek. Öğrenciler bu çipten ateş, nabız, solunum gibi verileri elde ederek donanımlı ekiplerle hayvanların yardımına koşacak. Bu proje sayesinde hayvan refahı ve sağlığının iyileşmesi planlanırken toplum sağlığının da korunması hedefleniyor. Okul idaresi tarafından projede desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a ve yetkililere teşekkür edildi.