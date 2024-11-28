Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’nin Değeri Çaycuma’nın En İyisi Oluyor” projesi kapsamında, fındık üreticilerine yönelik önemli bir eğitim ve teknik gezi gerçekleştirildi.

Programa katılan, "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" almış olan fındık üreticileri, fındık üretimi konusunda son gelişmeleri öğrenmek amacıyla Sakarya Hendek BALSU Firması ve Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Gezi sırasında, üreticilere fındık üretiminde kullanılan verimli yöntemler hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, alanında uzman kişilerden üretim teknikleri, yeni gelişmeler ve teknolojiler hakkında kapsamlı bilgiler aldılar. Fındık üreticilerinin daha bilinçli ve verimli üretim yapabilmesi amacıyla yapılan gezinin, tarımın gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, Doç. Dr. Şemsettin Kulaç fındıkta budama, sulama ve gübreleme teknikleri üzerine detaylı bir sunum yaptı. Eğitimde, fındık üreticilerine bu tekniklerin verimli üretim için nasıl önemli olduğu, çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemi vurgulandı.

Eğitim ve teknik gezi, fındık üreticilerinin daha kaliteli ve verimli ürün elde etmeleri adına büyük bir fırsat sundu. Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projeleriyle, bölgedeki fındık üretiminin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.