Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla akşam fener alayı gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla akşam fener alayı gerçekleşti.

Çaycuma Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi ve Kent Konseyi’nin ortaklaşa olarak organize ettiği kutlamalar da Atabarı oynanarak fener alayı yürüyüşüne geçildi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan halk ellerinde meşaleler ve büyük dev bayrakla Bando takımı eşliğinde yeni belediye binasına kadar yürüdü. Çaycuma caddelerinde insan seli yaşanırken yürüyüş sonu havai fişek gösterisi ile program sona erdi.