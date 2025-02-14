Çaycuma ilçe Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, ilçedeki belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yangın güvenliği konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, her kurumun sorumluluk sahasındaki binaların yangın risklerine karşı denetlenmesi ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Kaymakam Kaya, kamu güvenliği açısından bu denetimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Toplantının sonunda, kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve yangın güvenliği konusunda farkındalığın yükseltilmesi amacıyla düzenli denetimlerin yapılması kararlaştırıldı.