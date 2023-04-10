Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Günün anlamına ilişkin Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman tarafından çelenk konuldu. Törene; protokol üyeleri, emniyet personeli ve gece kartalları katıldı. "Türk Polisi başarısı, öz verisi ve fedakarlıklarıyla milletimizin sevgisini en üst düzeyde kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır" diyen İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman şöyle dedi:

"Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümünü kutlayarak; “Bugün tarihi şan, şeref ve başarı dolu olan Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıldönümü kutlamanın sevincini yaşamaktayız. Teşkilatımız 178. Yıl önce, bugün 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Geçen zaman içinde Türk Polisi çağın teknolojisini kullanarak sürekli kendini yenileyip geliştirerek hukuk kuralları içinde mesai mefhumu gözetmeksizin en iyi ve en verimli şekilde bu kutsal görevi yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında, sivil katılım, şeffaflık, denetime açıklık, hesap verebilirlik gibi evrensel değerlere son derece önem vermekteyiz. Asayiş hizmetlerinden tutun da terörle mücadeleye, organize suçlardan tutun da trafik hizmetlerine kadar bütün alanlar da vatandaş memnuniyeti ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktayız. Bugün kendisine güvenilen ve başvurulan polisimiz tutum ve davranışlarıyla büyük bir takdir toplamaktadır. Türk Polisi başarısı, öz verisi ve fedakarlıklarıyla milletimizin sevgisini en üst düzeyde kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.” Direktifi doğrultusunda toplumuzun huzuru, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma görevimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirirken, vatan ve millet için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize ise minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca son günlerde meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet diler, geride kalanlara sabırlar dilerim."

Törenin ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.