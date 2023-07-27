Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde zabıta ekipleri pizzacıları denetledi.

Çaycuma ilçesinde bulunan 3 pizza işletmecisine Belediye Zabıta ekiplerince hijyen kuralları, işyeri genel temizliği ve ürünlerde son kullanma tarihleri denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 1 pizza işletmecisine kurallara uygunsuzluk tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Çaycuma Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamaa; "Zabıta Müdürlüğümüz ilçede bulunan 3 pizza salonunu kurallara uyup uymadıkları yönünden denetledi. İşletmelerde hijyen kuralları, işyeri genel temizliği ve kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri denetlenirken uygunsuzluk tespit edilen 1 işletmeye cezai işlem uygulandı" ifadelerine yer verildi.