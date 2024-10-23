Çaycuma’da ticaretin canlandırılması ve sektörün daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla planlanan “Oto Galericiler Sitesi” projesi için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlık ederken, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Oto Galericiler Sitesi projesinin ilerleyişi ve süreçle ilgili detaylar ele alındı. Vali Hacıbektaşoğlu, Çaycuma’da ticaretin modern ve düzenli bir yapıya kavuşması için projenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, projeyle birlikte Çaycuma’daki ticaretin canlanmasının hedeflendiği ve sektörün daha profesyonel bir zemine oturmasının sağlanacağı belirtildi.