Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Astsubay Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Lisesi 12. Sınıf öğrencileri tarıma destek oldu ve sekiz dönümlük araziye buğday ekimi gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Astsubay Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Lisesi 12. Sınıf öğrencileri tarıma destek oldu ve sekiz dönümlük araziye buğday ekimi gerçekleştirdi.

Nebioğlu beldesinde Sınırlı Sorumlu Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Şehit Sacit Olcak Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Lisesi’ndeki 12. Sınıf öğrencileri okula tahsis edilen 8 dönümlük araziye Kooperatif Başkanı Pınar Aydoğan ile birlikte buğday ekimi yapıldı. Buğday ekimine okul idaresinden Müdür Yardımcısı Muhammet Ardıç ile tarımsal kooperatif yetkilileri katıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Sınırlı Sorumlu Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi okulumuza tahsis edilen 8 dönümlük arazide öğrencilerimizle birlikte buğday ekimi gerçekleştirildi. Desteklerinden ötürü Kooperatif Başkanı Sayın Pınar Aydoğan’a çok teşekkür ederiz” denildi.